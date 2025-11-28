نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة والعوضي في اللقطة الأولى من «على كلاي»… ترقب كبير لشخصية ميادة الديناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اول صورة تجمع بين النجمين احمد العوضى ودرة زروق من كواليس مسلسل «على كلاي» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير حماس الجمهور للعمل المنتظر.

وتجسد درة في المسلسل شخصية ميادة الديناري، وهي شخصية محورية تحمل ملامح جديدة ومختلفة تمامًا عمّا قدمته من قبل، بينما يقدم أحمد العوضي شخصية علي كلاي في واحد من أكثر الأدوار المنتظرة خلال الموسم الدرامي المقبل.

الصورة الأولى التي تجمع الثنائي عكست كيمياء فنية واضحة، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل فورًا واعتبار العمل من أقوى مسلسلات الموسم المنتظر، خاصة مع المستوى الكبير الذي ظهر به العمل في التسريبات والكواليس الأولية.

"على كلاى" بطولة أحمد العوضي ودرة.

و يشارك إنتصار، محمد ثروت، الشحات مبروك، رحمة محسن، عصام السقا، ريم سامي، طارق الدسوقى، وعمر رزيق، من إنتاج سينرجى تامر مرسى.

ومن المتوقع أن يشهد مفاجآت عديدة خلال شهر رمضان 2026.