رامي صبري يشعل أضخم حفلات العراق بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمسرح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يشعل أضخم حفلات العراق بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار رامي صبري حفلا غنائيا ضخما بالعراق تخطى الطاقة الاستيعابية للمسرح وسط وأجواء وطاقة حب من الشعب العراقي للفن المصري وبحضور من مختلف الجنسيات العربية.

رامي صبري يشعل أضخم حفلات العراق بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمسرح


صعد رامي على خشبة المسرح بكامل لياقته بجوار قرقته الموسيقية ومرددا أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط حالة غيؤ مسبوقة من هتافات الترحاب وصيحات الإعجاب.

تفاصيل الحفل 


وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغاني ألبومه الاخير "انا بحبك انت" والعديد من الاغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها انا بعترفلك والكلام كله عادي بالإضافة إلى "وبقابل ناس" التى قدمها للمرة الأولى.


وخلال الحفل أعرب رامي عن سعادته بتواجده بالعراق التي تحتل مكانه خاصة بقلبه وبقلوب الشعب المصري والذي استقبله الجمهور بمزيد من هتافات المحبه والإثارة.

وكان رامي قد تألق مؤخرا بجولة غنائية مميزة بمختلف الدول العربية والاوروبية.

إطلاق مبادرة لإقامة حفلات غنائية ترفيهية

وطالب رامي صبري بحفله الاخير بالقاهرة بإطلاق مبادرة لإقامة حفلات غنائية ترفيهية بشكل منتظم ودائم بمختلف محافظات الجمهورية مشيرا إلى امتلاك مصر لعدد كبير من النجوم والكوادر الفنية والتنظيمية والتى تعد قوة ناعمة لمصر لا يستهان بها.

اشار رامي إلى ضرورة توجيه  قوة مصر الناعمه إلى دعم السياحة واضفاء البهجة على الجمهور المصري الذى يستحق أن نساهم في إسعاده.

أحمد صلاح

