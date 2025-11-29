فيلم "الست" يشعل انطلاقة مراكش السينمائي… منى زكي تتألّق كأم كلثوم في العرض العالمي الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشهد مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الثانية والعشرين، يوم الأربعاء المقبل داخل قصر المؤتمرات، حدثًا فنيًا ضخمًا ينتظره عشاق السينما في الوطن العربي، حيث يُعرض للمرة الأولى عالميًا فيلم "الست" قبل طرحه رسميًا في دور العرض في 10 ديسمبر المقبل، وتجسّد خلاله النجمة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في واحد من أهم أدوارها الفنية وأكثرها جرأة.

منى زكي تُعيد أم كلثوم إلى الحياة في فيلم "الست"

الفيلم، الذي كتبه الروائي والسيناريست أحمد مراد ويخرجه المبدع مروان حامد، يُعد من أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة هذا العام، نظرًا لثقل الشخصية التي يتناولها، واعتماد صناعه على تقديم رؤية إنسانية خالصة لحياة أم كلثوم بعيدًا عن التقليدية أو المحاكاة السطحية.

ويشارك منى زكي في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم:

محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، كما يظهر مجموعة من كبار الفنانين كضيوف شرف وفي مقدمتهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، ما يضيف للفيلم ثقلًا فنيًا وتمثيليًا كبيرًا.

أحمد مراد يكشف سر صعوبة “الست”

وعن كواليس الفيلم، قال الكاتب أحمد مراد إن "فيلم الست من أصعب التجارب التي مرّت عليه هو والمخرج مروان حامد"، موضحًا أن العمل يخلو من عناصر الجذب المعتادة مثل الإثارة والفانتازيا والأكشن، مما جعل صناع الفيلم يعتمدون بشكل شبه كامل على الحقيقة والبعد الإنساني الخالص لأم كلثوم.

وأضاف:

"نتعامل فى الفيلم مع شخصية حقيقية أثّرت في وجدان العالم العربي، ورغم تساؤلات البعض عن الجديد الذي يمكن تقديمه عنها، لكن من حق كل جيل يشوف هذه السيدة العظيمة بطريقة إنسانية لم تُقدَّم من قبل".

وأكد مراد أنهم تعمّدوا الابتعاد عن أي مؤثرات أو جرافيك أو إضافات سينمائية ضخمة، مع التركيز على بطولة نسائية بحتة، وهو أمر نادر في السينما المصرية حاليًا، معتبرًا أن سينما المرأة أصبحت قليلة جدًا رغم أهميتها.

بوسترات مفبركة وصورة مغلوطة… ومنى زكي تحسم الجدل

وعلى مدى الشهور الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة بوسترات مفبركة للفيلم، استغل أصحابها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم صور ادعوا أنها من الحملة الرسمية لفيلم الست.

وقد تسببت تلك الصور سابقًا في تصدّر منى زكي لتريند جوجل، قبل أن تُصدر بيانًا رسميًا نَفَت فيه صحّة أي من هذه البوسترات، مؤكدة أن المواد الترويجية الحقيقية للفيلم لم تُطرح بعد، وأن ما تم تداوله مجرد تصميمات مزيفة لا علاقة لها بالعمل.

ترقّب عربي واسع لعرض عالمي استثنائي

ومع العد التنازلي للعرض العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش، يترقب الجمهور والنقاد هذا العمل الضخم الذي يعيد تقديم أسطورة الطرب العربي أم كلثوم برؤية جديدة، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة منى زكي الفنية، وقد يتحوّل إلى واحد من أبرز أفلام 2025 وأكثرها تأثيرًا.