أروى جودة تشعل السوشيال ميديا وتتصدّر تريند جوجل بعد زفافها الأسطورى على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست



القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الكبير، بعدما تصدّرت الفنانة المتألقة أروى جودة تريند جوجل عقب احتفالها بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، في حفل ساحر طغت عليه الأجواء الرومانسية والفخامة، وجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وجاءت الضجة الواسعة التي صاحبت الحفل نتيجة حرص الجمهور على متابعة تفاصيل ليلة العمر التي توّجت قصة حب راقية جمعت أروى جودة بزوجها جون باتيست خلال الفترة الماضية، وهي العلاقة التي تكللت رسميًا بالزواج في إحدى الفنادق الكبرى، حيث خُصِّص الحفل بطابع أوروبي راقٍ ممزوج بلمسات شرقية انعكست في الموسيقى والديكورات وأجواء الاحتفال.

شهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الصف الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة، والنجم ياسر جلال، والفنانة جيهان الشماشرجي، الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين ومشاركتهم فرحتهم في هذه المناسبة السعيدة. وقد تداول رواد السوشيال ميديا صورًا ومقاطع من الاحتفال، تُظهر جمال أروى وأناقتها اللافتة، إضافة إلى حالة الانسجام الواضحة بينها وبين زوجها.

تفاعل الجمهور مع الحدث لم يتوقف عند حدود التهاني فقط، بل تحوّل إلى موجة إعجاب بالنجمة التي خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وتفاصيل الحفل المبهرة، ما جعل اسمها يتصدر قوائم البحث على جوجل خلال ساعات قليلة، وسط إشادات واسعة بقصتها الملهمة وبسعادتها التي ظهرت واضحة في كل لقطة.

ويعتبر هذا الزفاف من أبرز الأحداث الفنية التي شغلت الوسط الفني والجمهور في الأيام الأخيرة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أروى جودة، ومكانتها كواحدة من أكثر النجمات حضورًا وأناقة على الساحة الفنية.