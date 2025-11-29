عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بقراءة الفاتحة لنجلهما وسط حضور الأهل والأصدقاء

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد منزل الإعلامي الكبير عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي لحظات مؤثرة، حيث احتفل الزوجان بقراءة الفاتحة على نجلهم، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، في أجواء عائلية دافئة ومليئة بالمحبة. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لهذه المناسبة، التي أظهرت الفرحة والهدوء العائلي وسط الأجواء الرمزية للفاتحة.

مسيرة عمرو أديب الإعلامية

يُعد عمرو أديب من أبرز مقدمي البرامج الحوارية في العالم العربي، حيث استطاع خلال مسيرته الطويلة أن يصبح علامة بارزة في الإعلام المصري. تخرج أديب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره المهني منذ سنوات مبكرة قبل أن يحقق شهرته من خلال برنامجه الشهير "القاهرة اليوم" الذي تناول القضايا المهمة وطرح الملفات الساخنة للرأي العام. كما تولى منصب المدير التنفيذي لإذاعة نجوم إف إم ورئاسة تحرير جريدة العالم اليوم، مما أسهم في ترسيخ مكانته الإعلامية على نطاق واسع.

إنجازات لميس الحديدي

تُعد لميس الحديدي من أبرز الإعلاميات في مصر والعالم العربي، حيث عُرفت بأسلوبها الجاد والموضوعي وقدرتها على تحليل الملفات السياسية والاقتصادية المعقدة ببراعة. بدأت مسيرتها الإعلامية بين الصحافة والبرامج الحوارية، حتى أصبحت واحدة من أهم مقدمي البرامج في مصر، محققة ثقة كبيرة لدى جمهورها بفضل دقتها ومصداقيتها في تقديم الأخبار ومناقشة القضايا المؤثرة في الشأن العام.