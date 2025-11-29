تايلور سويفت وترافيس كيلسي: كيف حولت النجمة العالمية جمهور كرة القدم الأمريكية؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت علاقة النجمة العالمية تايلور سويفت بالنجم الرياضي ترافيس كيلسي تقاطعًا لافتًا بين عالم الموسيقى وكرة القدم الأمريكية، لتتحول إلى ظاهرة ثقافية تؤثر بوضوح على قاعدة جمهور اللعبة في الولايات المتحدة.

خلال حلقة بودكاست New Heights التي استضافت ترافيس وشقيقه جيسون كيلسي يوم 24 نوفمبر، تحدثت المذيعتان الرياضيتان إيرين أندروز وشاريسا طومسون عن الدور الكبير الذي تلعبه سويفت في جذب المتابعين الجدد، خاصة النساء والفتيات الصغيرات، لمتابعة مباريات كرة القدم الأمريكية.

وأكدت شاريسا طومسون أن تأثير تايلور سويفت على جمهور النساء لا يمكن تجاهله، موضحة أن الكثير من الفتيات الصغيرات بدأن متابعة مباريات الـNFL فقط بسبب ارتباطهن بنجم Kansas City Chiefs. وأبدت إيرين أندروز اتفاقها التام مع هذا الرأي، واصفة التغير في قاعدة الجمهور بأنه "أمر رائع حقًا".

ورد ترافيس كيلسي بفخر على هذه الإشادات، قائلاً: "أقدّر ذلك"، بينما أشار شقيقه جيسون إلى أن سماع تأثير خطيبته المستقبلية على الـNFL يعد واحدًا من أجمل الأمور التي يسمعها الأبناء مع آبائهم على حد سواء.

