محمد رمضان: القضاء على العشوائيات وإنجازات مصر في مكافحة فيروس C "تاريخ يفتخر به"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان محمد رمضان، خلال كلمته في ملتقى التميز والإبداع العربي، أن المرحلة الحالية لم تعد تسمح له بالحديث عن العشوائيات كما كان يفعل في بداية مشواره الفني. وقال رمضان: "بحس إن دايمًا اللوم بيروح على الممثل والدراما والسينما أنهم لازم يغيروا ويأثروا، وده حقيقي، لكن الإعلام له دور كبير، وبوصي الإعلام إنه يسلط الضوء على الإنجازات العظيمة اللي بتحصل في مصر، خصوصًا للأجيال الجديدة اللي فاكرة إن مصر طول عمرها معندهاش فيروس C".

وأضاف: "إحنا من عشرين سنة فيروس C كان بيقتل نص العائلات، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحنا في القضاء على الفيروس، وكمان على العشوائيات اللي كنا بنشوفها من الطائرة، كانت عبارة عن عزب من الصفيح والعشش". وأوضح رمضان: "أنا عملت أفلام عن العشوائيات قبل كده، وشايف دلوقتي مش منطقي أعملها لأن الفئة دي بقت مش موجودة في مصر".

على الصعيد الفني، يستعد محمد رمضان لعرض فيلمه الجديد "أسد"، ويشارك في البطولة كل من ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، كامل الباشا، محمود السراج، أحمد عبد الحميد، وإسلام مبارك، من تأليف خالد وشيرين ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب.