الموت يفجع الفنانة تيسير فهمي  



القاهرة - محمد ابراهيم -

خيمت حالة من الحزن العميق على الفنانة تيسير فهمي بعدما أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة خالد، نجل شقيقتها، حيث كتبت بكلمات موجعة: "خالد ابن أختي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا حبيبي". وقد تفاعل الجمهور وزملاء الفن مع خبر الوفاة وقدموا لها التعازي والدعوات بالصبر والسلوان.

وتُعد تيسير فهمي واحدة من النجمات اللاتي تركن بصمة قوية في الدراما والسينما المصرية، وقد اكتشف موهبتها المخرج الكبير هنري بركات عندما كانت لا تزال في مرحلة الشباب، ليقدمها في فيلم "عشاق تحت العشرين" الذي فتح أمامها أبواب النجومية وأطلق مسيرتها الفنية بقوة.

تألقت تيسير فهمي لاحقًا في أعمال مهمة أمام كبار نجوم الشاشة، من بينهم النجم الراحل أحمد زكي في فيلمي "العوامة 70" و"الليلة الموعودة"، إضافة إلى مسلسل "طيور بلا أجنحة". كما شاركت في أعمال مميزة مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، لتؤكد حضورها كوجه نسائي بارز في جيلها.

وبفضل إتقانها للّغة العربية وموهبتها الأكاديمية كخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، تألقت تيسير فهمي في المسلسلات الدينية التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، مثل "لا إله إلا الله" و"محمد رسول الله" و"الكعبة المشرفة"، واشتهرت بشكل خاص بدورها الجريء لشخصية "ابنة إبليس".

كما لعبت دورًا محوريًا في الجزء الأول من مسلسل "رأفت الهجان" حيث جسدت شخصية "سارة" اليهودية التي أحبها رأفت الهجان قبل انتقاله إلى إسرائيل، وهو الدور الذي عزز مكانتها الفنية. واستمرت بعد ذلك في تقديم أعمال قوية ومؤثرة، من بينها بطولتها الكاملة في مسلسل "الهاربة" بأجزائه المختلفة، إضافة إلى مشاركتها في أعمال ناقشت قضايا مهمة مثل الجاسوسية والعنصرية في مسلسل "أماكن في القلب".

ورغم الحزن الذي تعيشه اليوم، تظل تيسير فهمي واحدة من النجمات اللاتي صنعن تاريخًا فنيًا راسخًا، بينما يواصل جمهورها تقديم الدعم لها في هذه المحنة الأليمة.