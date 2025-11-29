تامر حسني يتصدر تريند جوجل ويطمئن جمهوره بعد عملية جراحية كبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم تامر حسني تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية كبيرة أثارت قلق محبيه.

وأكد تامر حسني، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن حالته الصحية تتحسن يومًا بعد يوم، نافيًا تمامًا كل ما يتم تداوله حول وجود أي خطأ طبي أثناء إجراء العملية. وقال: "حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة.. جمعة مباركة على الجميع يارب، حابب بس أوضح حاجة، لا صحة لكل من يروج أن هناك خطأ طبي".

وأضاف تامر: "الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر، مع إشادات قوية جدًا من مستشفى ألمانيا بحق الأطباء المصريين".

وتابع "أكيد بمر بأيام صعبة لأنها فعلًا عملية كبيرة، بس بكرم ربنا ثم بدعواتكم، بأمر الله أتجاوز كل شيء، كل الشكر ليكم يا أغلى الناس".

تصريحات تامر حسني جاءت لتطمئن جمهوره ومحبيه الذين تفاعلوا بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم له، بينما تفاعل عدد كبير من متابعيه مع منشوره مؤكدين على حبهم ووفائهم للنجم الذي ما دام كان قريبًا من جماهيره.

يُذكر أن تامر حسني يُعد من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في الوطن العربي، وقد تمكن على مدار مسيرته الفنية من تحقيق نجاحات كبيرة وأعمال فنية لاقت إعجاب الجمهور، مما جعل أي خبر يتعلق بصحته أو مشاريعه الفنية يتصدر التريند فور انتشاره.

