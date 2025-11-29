هنيدي يتصدر تريند جوجل بعد فرح ابنته فريدة.. احتفال عائلي دافئ وتحضيرات لزفاف فاخر في ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان الكبير محمد هنيدي محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن فرح ابنته فريدة في حفل عائلي بسيط جمع الأهل والأصدقاء المقربين. وأعرب هنيدي عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الأجواء كانت مليئة بالدفء والفرحة، رغم بساطة الحفل، وأن الزفاف الكبير سيُقام في أحد الفنادق الكبرى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان هنيدي قد احتفل بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح في حفل عائلي قبل عدة أشهر، حيث ظهرت فريدة بفستان أبيض بسيط، وكشف الثنائي عن دبل الخطوبة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، ما أثار إعجاب الحاضرين.

فرحة العائلة هذه لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك الجمهور تهانيهم الحارة وتمنياتهم بالسعادة لابنة هنيدي وزوجها المستقبلي، مؤكدين أن هذه اللحظات العائلية تبرز جانبًا إنسانيًا دافئًا من حياة النجم المحبوب.

وفي انتظار الزفاف الكبير في ديسمبر، يبدو أن محبي محمد هنيدي على موعد مع احتفال فاخر يجمع الأهل والأصدقاء والزملاء من الوسط الفني، في أجواء مميزة تمزج بين الفرح والبهجة، ما جعل خبر فرح ابنته يتصدر اهتمامات الجمهور على منصات البحث ومواقع التواصل.

