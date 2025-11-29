مفيدة شيحة تهنئ محمد سلام على نجاح مسلسل "كارثة طبيعية": "كسرت الدنيا بمجهودك الحقيقي"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدّمت الإعلامية مفيدة شيحة تهنئة خاصة للفنان محمد سلام بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "كارثة طبيعية"، مؤكدة أن العمل استطاع أن يلفت الأنظار منذ عرضه وأن يحقق انتشارًا كبيرًا.

رأي مفيدة شيحة في أداء محمد سلام

وأعربت مفيدة شيحة خلال تصريحات لبرنامجها "الستات" عن إعجابها بأداء محمد سلام وما قدمه في العمل، قائلة: "أقول لمحمد سلام ألف مبروك، ومبسوطة لنجاحك ولأنك كسرت الدنيا بمجهودك الحقيقي"، مشيرة إلى أن نجاحه جاء نتيجة جهد حقيقي وتعب واضح في كل تفاصيل المسلسل.

تصريحات مفيدة شيحة عن الزواج

وخلال حديثها، عادت مفيدة شيحة لتوجيه نصيحتها المعتادة للمقبلين على الزواج، مشددة على ضرورة التأني في اتخاذ قرار الإنجاب، ودعت إلى الانتظار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الزواج لضمان استعداد الزوجين نفسيًا وحياتيًا لخوض هذه المسؤولية.

وأكدت أن الاستعجال في الإنجاب خلال الشهور الأولى قد يسبب ضغوطًا لا داعي لها، سواء على مستوى العلاقة الزوجية أو على مستوى الاستقرار الأسري، موضحة أهمية منح الزواج الوقت الكافي لينضج قبل الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة.

وأضافت مفيدة شيحة أن بعض العائلات تمارس ضغوطًا كبيرة على الزوجين، لدرجة أن هناك من يلجأ إلى الأطباء بعد شهر واحد فقط من الزواج بدافع الاستعجال، ووصفت هذا السلوك بأنه "غير منطقي"، لأنه يعكس غياب الوعي بطبيعة الفترة الأولى من الحياة الزوجية.