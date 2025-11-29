خالد الصاوي: "لسه بتكلم مع خالد صالح.. وأول مرة حسيت إني ممثل كويس كان عندي 43 سنة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان خالد الصاوي عن علاقته القوية بصديقه الراحل خالد صالح، مؤكدًا أن غيابه الجسدي لم يمنع استمرار الحوار بينهما، وأن ذكرياتهما تظل حاضرة في حياته اليومية.

تصريحات خالد الصاوي

وقال خالد الصاوي في تصريحات إذاعية له إن علاقته بأصدقائه الراحلين لا تنقطع، مضيفًا: "كل أصحابي الراحلين بيروحوا بس لسه موجودين بالنسبة لي، وبتكلم معاهم، خالد صالح لحد دلوقتي بتكلم معاه، لأن عارف إنه هيفهم الإفيهات بتاعتي".

وتناول خالد الصاوي خلال الحديث بداياته الفنية، موضحًا أنه لم يشعر بالثقة في موهبته منذ البداية، قائلًا: "في الأول كنت بقول أنا ليه مش موهوب في التمثيل؟ كنت باخد في الإخراج والكتابة مركز أول، والتمثيل مركز تالت.. بدأت أقدم نفسي للسوق، مرة يتقالي أنت كويس ومرة أنت أوفر، وده كله خدمني".

وأشار إلى أن اللحظة التي شعر فيها للمرة الأولى بأنه ممثل جيد جاءت في سن متأخرة، مضيفًا: "أول مرة قولت لنفسي أنا ممثل كويس كان عندي 43 سنة.. من سن 40 لـ43 بدأت أثق في نفسي، قبل كده كنت بعيط بحرقة وأقفل على نفسي.. وجيت في وقت اتغريت وخدت على دماغي بعدها".

وعلى صعيد أعماله، يشارك خالد الصاوي في فيلم "شمشون ودليلة" بطولة أحمد العوضي ومي عمر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت أكشن.

كما يشارك أيضًا بفيلم "صقر وكناريا" مع الفنان محمد إمام، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج وائل عبد الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.