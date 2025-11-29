أبرز لقطات حفل أحمد سعد وتامر عاشور وآدم بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - فجر النجم أحمد سعد مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفله بالكويت، ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، حيث قدّم للمرة الأولى تريو غنائيًا جمعه بالنجم تامر عاشور والنجم آدم على مسرح الكويت أرينا وسط حضور جماهيري ضخم.

أبرز لقطات الحفل



وأشعل الثلاثي المسرح بوصلة غنائية خاصة تفاعل معها الجمهور الكويتي والعربي، بعدما امتلأت جنبات القاعة بالكامل، إثر نفاد تذاكر الحفل قبل موعده وقدم الثلاثي أغنية "اليوم الحلو ده" بشكل مختلف ومميز أبهر الجمهور، كما قدموا "هيجيلي موجوع وقولوا للي أكل الحرام" بشكل مختلف ومميز أيضا.

وواصل أحمد سعد نجاحاته بتواجده على مسرح الكويت أرينا لليوم الثاني على التوالي؛ حيث قدم حفلًا جديدًا بمشاركة عاشور وآدم، وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، وذلك بعد حفله الأول الذي قدّم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه، إلى جانب دويتو ناجح مع النجم آدم.

ووصف الجمهور الحفل بأنه ليلة استثنائية نادرة الحدوث، بعد جمع ثلاثة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي على مسرح واحد، في أجواء موسيقية مبهرة صنعت تجربة فنية لا تُنسى.