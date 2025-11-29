نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمر بالحجاب.. إشادات واسعة بإطلالة فريدة محمد هنيدي في عقد قرانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفل، مساء أمس، بعقد قران ابنته فريدة، في أجواء عائلية هادئة غلبت عليها الخصوصية والدفء، بحضور أفراد الأسرة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وتألقت فريدة خلال حفل زفافها بالحجاب وبفستان أبيض بسيط أظهر جمالها، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة فريدة محمد هنيدي، خلال حفل زفافها، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر بالحجاب، قمر شبه هنيدي، محتشمة وجميلة، العروسة جميلة ومريحة، ربنا يسعدها".

يأتى عقد القران بعد عام من احتفال هنيدى بخطوبة ابنته فريدة، التى ظهرت آنذاك مع خطيبها فى حالة من السعادة.

نبذة عن محمد هنيدي

ويُعد الفنان محمد هنيدي واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي، إذ يتمتع بمسيرة فنية ممتدة مليئة بالأعمال التي تركت بصمة قوية في تاريخ السينما المصرية، بدءًا من أفلامه الشهيرة مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وبلية ودماغه العالية، وصولًا إلى تجاربه الحديثة التي يسعى من خلالها لتقديم كوميديا تجمع بين الأصالة والتجديد.



ويبدو أن عام 2025 سيكون عامًا استثنائيًا في مشوار هنيدي، بعد أن جمع بين عودة قوية إلى السينما عبر "الإسترليني"، وتعاون جديد مع يوسف معاطي في "قنديل"، إلى جانب حضوره الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي بروحه المرحة وتعليقاته الساخرة التي تجعله دائمًا في صدارة اهتمام الجمهور.