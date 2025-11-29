نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رمزي يروج لأول بطولة درامية "فخر الدلتا".. رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان الشاب أحمد رمزي لأول بطولة درامية له، والتي تحمل اسم "فخر الدلتا"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، مع مجمعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رمزي" مجموعة من الصور في أول يوم تصوير، وعلق قائلًا: "فخر الدلتا.. رمضان 2026".

تفاصيل مسلسل "فخر الدلتا"

المسلسل يشارك فيه أيضًا نخبة من الفنانين مثل أشرف عبد الباقي، انتصار، محمد محمود، وأحمد عصام السيد، ويخرجه هادي بسيوني، من تأليف عبد الرحمن جاويش. تدور أحداثه حول شاب ينتقل من إحدى المحافظات إلى القاهرة في رحلة للبحث عن ذاته وتحقيق طموحاته، ويعرض ضمن 15 حلقة تستعرض رحلته في صعوده الشخصي والمهني.