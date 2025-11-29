منتج مسلسل "الكينج" بعد حريق الديكور الرئيسي للعمل: ربنا لطيف بعباده

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأن المنتج عبدالله عبدالواحد، منتج مسلسل «الكينج» للفنان محمد إمام، الجمهور بعد الحريق الذي اندلع داخل لوكيشن التصوير، مؤكدًا أن جميع أفراد فريق العمل بخير.. وأوضح عبر حسابه على فيسبوك أن العناية الإلهية كانت حاضرة، قائلًا: «لله الأمر من قبل ومن بعد، الحمد لله على كل شيء، ربنا لطيف بعباده، كل فريق عمل مسلسل الكينج بخير وسلام، ولا توجد خسائر في الأرواح».

وأضاف عبدالواحد أنه يوجّه شكره العميق لرجال الحماية المدنية على جهودهم الكبيرة في السيطرة على الحريق وحماية الأرواح والممتلكات، وأكد أن اليوم كان شاقًا للغاية وأن ما حدث كان صعبًا على الجميع، لكنهم رغم ذلك يحمدون الله في السراء والضراء.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج يشارك في بطولته محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.