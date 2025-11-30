نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يدعو لإعادة النظر في حبس محمد عبد العاطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة دعمه للبلوجر محمد عبد العاطى، بعد صدور حكم قضائى بسجنه لمدة عامين بسبب تقديمه محتوى خادش للحياء ومخالف للذوق العام عبر منصات التواصل الاجتماعى.

كتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ايه الصورة اللى هيشوفها الشباب والناس والعالم على حبس مقدم محتوى سنتين؟ بيقدم محتوى كوميدى بيتكلم فيه لغة الشارع وبيخبى الألفاظ - اللى برضه بتتقال فى الشارع - بصوت بطة؟».



تابع: «على مدار أكثر من عشر سنين دلوقتى، الدولة كانت محتاجة تتدخل فى أمور كثير بسبب ظروف صعبة، بناء دولة جديدة وتثبيتها ومحاربة الإرهاب وغيره.. مش جه الوقت الدولة تصدر صورة جديدة؟ فيها حريات سياسية وحريات التعبير وحريات الإبداع ويكون صدرها أوسع تجاه الشباب والفن والإختلاف؟».

وأضاف: «أه عملنا متحف مصرى مبهر للعالم كله، بس العالم برضه لازم ينبهر بإن عندنا مناخ ديموقراطى وحرية تعبير ودولة تعرف تستوعب أكثر شريحة محافظة وأكثر شريحة متحررة زى أى دولة منفتحة فى العالم».

وأردف: «القضية مش قضية شاب اسمه محمد عبد العاطى هيقضى سنتين فى السجن علشان شوية فيديوهات كوميدية على يوتيوب، ويتساوى مع واحد سرق أو تحرش أو ممسوك بمخدرات.. القضية قضية شباب حاسين بفجوة بينهم وبين الدولة، فجوة بين بلدهم وبين العالم، فجوة بين الطموح والمتاح».

اختتم: «وفجوة بين جناحاتهم اللى ممكن تخليهم يطيروا وديناصورات مصممة تاكلهم وهى حتى مش جعانة. الحرية لعبد العاطي».