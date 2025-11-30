نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي يُكرم بدرع سميحة أيوب التقديري في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُختتم اليوم الأحد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فعاليات دورته العاشرة، ويشهد حفل الختام تكريم النجم هاني رمزي بدرع سميحة أيوب التقديري، تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الحافلة.

يُعد هاني رمزي من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون.

يأتي تكريم هاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال الفن والمسرح، وتأثيره الإيجابي على الجمهور المصري والعربي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 لـ 30 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.