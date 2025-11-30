نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يجدد الثقة في تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجديد الثقة في تامر عبدالمنعم كرئيس للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

صدر منذ قليل قرار معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتجديد الثقة في الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية كرئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وزير الثقافة يجدد الثقة في تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد تولى منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في شهر سبتمبر من العام الماضي ونجح قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية في عهده نجاحا كبيرا.

وأقام الفنان تامر عبدالمنعم خلال هذه الفترة العديد من الحفلات الناجحة لكبار النجوم.

قائمة الحفلات

بدأت الحفلات بإنتصارت أكتوبر والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار، بعدها أقيم حفل الفنان إيهاب توفيق في شهر نوفمبر، ثم جاء حفل رأس السنة والذي أحياه الفنان مصطفى قمر، ثم توالت الحفلات منها حكيم، وحمادة هلال والتي أقيمت في عيد الفطر المبارك واختتمت الحفلات في مسرح البالون بأمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر.

تامر عبدالمنعم يشكر "هنو" على تجديد الثقة فيه كرئيس للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

ومن جانبه تقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على قرار تحديد الثقة وقال: نحن جميعا كقيادات في وزارة الثقافة نعمل في ظل قيادة حكيمة لمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو كما نعمل جميعا لصالح رفعة إسم مصر عاليا.

وأضاف "عبدالمنعم": كانت فكرتي حين توليت منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية هو دمج فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية في الحفلات الكبرى كي يشاهدهم أكبر عدد من الجمهور وذلك أحياءا للتراث والثقافة المصرية.