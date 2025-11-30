نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يدخل نادي المليار على أنغامي.. إنجاز رقمي يؤكد ريادته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة انغامي وصول الفنان تامر حسني إلى مليار استماع على المنصة، وهو رقم يعكس حضورًا استثنائيًا في سوق الموسيقى العربية وتطورًا واضحًا في نمط الاستماع الرقمي خلال السنوات الأخيرة. هذا الإنجاز يُعد من أبرز المحطات في مسيرة المنصة، التي تعمل على توثيق وتحليل حركة الاستماع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم تقارير دورية عن الفنانين الأكثر تأثيرًا وانتشارًا على منصاتها وأنماط الاستماع.

ووفق بيان أنغامي، فإن الأعمال الغنائية للفنان تامر حسني شهدت خلال الفترة الماضية نموًا كبيرًا، سواء على مستوى عدد المستمعين الجدد أو معدلات الاستماع المتكرّر في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت المنصة إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس قدرة المحتوى الموسيقي العربي على المنافسة رقميًا، وتحوّل الجمهور إلى الاعتماد على المنصات السمعية بشكل أكبر من أي وقت مضى.

وفي سياق متصل، وجّه المهندس حسام الجمل، رئيس أنغامي في مصر وشمال إفريقيا، رسالة خاصة هنّأ فيها الفنان تامر حسني على هذا الإنجاز اللافت، مؤكدًا أن وصوله إلى مليار استماع هو نتاج سنوات طويلة من العمل والالتزام الفني، وقيمة استثنائية يضيفها للسوق الموسيقي العربي. كما عبّر الجمل عن تمنياته للفنان بالشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية الأخيرة، مشيرًا إلى أن جمهور الفنان في مصر والوطن العربي ينتظر عودته السريعة إلى نشاطه المعتاد.

وشدد الجمل على أن أنغامي ستواصل دعم المشهد الموسيقي المحلي والإقليمي، وتوفير أدوات تحليل رقمية دقيقة تساعد الفنانين على فهم نمط الاستماع والأذواق الرائحة وتطوير إنتاجهم بما يتناسب مع الجمهور، مؤكدًا أن الأرقام القياسية من هذا النوع تمثل مؤشرًا قويًا على تطور الصناعة الموسيقية وازدهارها.

ويُعد هذا الحدث واحدًا من أهم الأحداث الرقمية المرتبطة بالموسيقى العربية خلال العام الجاري، ويعكس التحولات المستمرة في سلوك الجمهور، وترسخ مكانة انغامي الرقمية كالقناة الأولى والرئيسية للاستهلاك الفني في المنطقة.