نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حضور مميز رشا السيد تتألق في مهرجان الضيافة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة رشا السيد مجموعة من صور عبر حسابها الشخصي إنستغرام وذلك خلال تواجدها المتألق في مهرجان الضيافة الدولي بنسخته التاسعة بإطلالة مميزة حملت توقيع Mix Fashion، حيث ظهرت بفستان درامي راقٍ يجمع بين الفخامة والنعومة في تصميم واحد، وتزيينها من أجود أنواع الميك آب مما جعلها من أكثر الشخصيات لفتًا للأنظار على السجادة الحمراء. وقد حصدت إطلالتها إعجاب الحضور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها التعليقات فاتنة الجمال بكل تفاصيل أنوثتها الجميلة.

وجاء الميك آب بتوقيع خبير التجميل Farhat Khan من مركز juju beauty، الذي اعتمد لها لمسة جمالية ناعمة تُبرز ملامحها الطبيعية مع إضافة بريق خفيف يليق بإطلالات المهرجانات الكبرى. كما أبدع الهير ستايليست Farhat Khan في تنفيذ تسريحة عصرية زادت من جمال الإطلالة ومنحتها حضورًا قويًا أمام عدسات الكاميرات.

ونجحت رشا السيد من خلال هذا الظهور في أن تتصدر الترند على سوشيال ميديا، مؤكدة قدرتها على الجمع بين الأناقة والجرأة الراقية في المناسبات الفنية الدولية مما جعلها أن تكون من السيدات الجميلات بالوطن العربي.