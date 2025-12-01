نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات فنية هامة في حياة سامية جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1994، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، حيث كانت تتميز بالرقة والعوذبية، وجمال أدائها الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة سامية جمال.

معلومات عن سامية جمال





اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، وهي من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال.

أهم الأعمال الفنية لـ سامية جمال

تركت سامية جمال الكثير من الأعمال الناجحة أبرزها انتصار الشباب، ممنوع الحب، على مسرح الحياة، خفايا الدنيا، من فات قديمه، البؤساء، رصاصة في القلب، ابنتي، من الجاني، الحب الأول، وشاركت برقصة لمدة ثلاث دقائق في الفيلم الأمريكي وادي الملوك عام 1954 ومثّلت دور البطولة في الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي عام 1954، وقامت بدور "مرجانة".