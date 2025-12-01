نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تكشف عن ظهورها في "معكم منى الشاذلي".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن ظهورها قريبًا في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة قناة "أون"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت ياسمين عبدالعزيز صورة لها مع منى الشاذلي، وعلقت قائلة: "قريبا مع مني الشاذلي".

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز

تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في فيلم "خلي بالك من نفسك" مع الفنان أحمد السقا، المقرر الإنتهاء من تصويره قريبًا.

تفاصيل "فيلم خلي بالك من نفسك"

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى ابو سريع، بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثى واخراج معتز التونى، وانتاج سينرجى بلس.