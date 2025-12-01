نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سيد بشير يحرص على حضور انطلاق تصوير "الست موناليزا" مع مي عمر استعدادًا لرمضان ٢٠٢٦ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المؤلف محمد سيد بشير على حضور أول يوم تصوير مسلسل "الست موناليزا" الذي تلعب بطولته النجمة مي عمر، وينافسا به في موسم رمضان ٢٠٢٦، تحت قيادة المخرج محمد علي.

محمد سيد بشير يحرص على حضور انطلاق تصوير "الست موناليزا" مع مي عمر استعدادًا لرمضان ٢٠٢٦

ويعتبر بشير من أكثر المؤلفين حرصًا على حضور أيام التصوير ومتابعة ما يجري باللوكيشن لحظة بلحظة، ويعكف حاليًا على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، الذي ينافس بقوة من خلاله في الموسم الرمضاني مع النجمة مي عمر.

تفاصيل المسلسل

وأكد بشير على أن الجمهور سيتفاجئ بأحداث المسلسل، ولن يفوتوا حلقة واحدة من الـ ١٥ حلقة، حبًا وشغفًا في معرفة باقي الأحداث التي ستذهلهم، مشيرًا إلى أنه سيخلف جميع التوقعات.

ابطال مسلسل الست موناليزا

ويتعاون بشير ومي عمر في المسلسل مع كل من: الفنانة شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، سوسن بدر، مريم الجندي، سما إبراهيم، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.