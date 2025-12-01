نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تكشف عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آيتن عامر عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان المقبل 2026، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قنوات "دي إم سي".

وقالت آيتن عامر: "مسلسل كلهم بيحبوا مودي رمضان 2026 مسلسل كوميدي ينتمي لنوعية الـ15 حلقة ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن علي رأسهم ميرفت أمين".

أبطال وصناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

ويشارك في بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع النجم ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين من بينهم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.