نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الست" لـ منى زكي يسقط من قائمة التريندات إلى مرمى الإنتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هجوم كبير تعرض له فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي، خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد بعد طرح البرومو الرسمي للفيلم، والبوستر أيضًا.

وجاء هذا الهجوم بعد ظهور منى زكي في البرومو الرسمي للفيلم، وجاء رأي بعض من الجمهور أنها لا تشبه كوكب الشرق أم كلثوم، والجزء الآخر تمنى أن يكون الأداء التمثيلي يكون عكس فرق الشبه بينهما.



أدى هذا الهجوم إلى تحول فيلم "الست" من تصدر قائمة تريندات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى مرمى الإنتقادات بين الجمهور.



تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.