نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "مطر ودموع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب رامي جمال منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أولى ألبوماته في موسم الشتاء 2026 وهو "مطر ودموع"، والذي يضم 12 أغنية.

أسماء وصناع ألبوم "مطر ودموع" لرامي جمال



وكشف رامي جمال عن أسماء أغاني وصناع ألبوم "مطر ودموع"، وهي كالتالي: "فين حكاوينا" كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة، ميكس أحمد حسام

"أنا عارف" كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام

"ماليش غيرك" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل

"سيبوها تعيش" كلمات محمد غنيم، ألحان فارس فهمي، توزيع أحمد أمين

"حاولت أنساه" كلمات مصطفى حسان، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل

"الناس كتير" كلمات أحمد المالكي، ألحان شريف إسماعيل، توزيع أحمد أمين

"يا ريت ما تجيش" كلمات محمد حمدي، ألحان فارس فهمي، توزيع كريم عبد الوهاب.

"كاس الحظ" كلمات محمود فاروق، ألحان رامي جمال، توزيع كريم عبد الوهاب.

"سلام" كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام.

"ودعيني" كلمات أدهم معتز، ألحان سامر أبو طالب، توزيع إلهامي دهيمة، ميكس أدهم دهيمة، ماسترينج أحمد حسام.

"قد الليالي" كلمات إبراهيم جاد، ألحان تيام علي، توزيع عمرو الخضري.

"كدة هاموت" كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام.