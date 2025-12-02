فن ومشاهير

بقيادة المايسترو مصطفى مهدي.. فرقة "نجوم مصرية" يشعلون معهد الموسيقي العربية بروائع الزمن الجميل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة المايسترو مصطفى مهدي.. فرقة "نجوم مصرية" يشعلون معهد الموسيقي العربية بروائع الزمن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة غنائية طربية لروائع زمن الفن الجميل قدمها مطربي فرقة "نجوم مصرية" بقيادة المايسترو مصطفى مهدي وبحضور كامل العدد.

08f9dcbe30.jpg
7559411cb1.jpg
a9bd0a5aba.jpg
65747c719f.jpg
d757f9d1d1.jpg
6dd3cb2b42.jpg
888cfb1263.jpg
4af5c927f1.jpg
07fd9ca84e.jpg

 

 

فرقة "نجوم مصرية" يشعلون معهد الموسيقي العربية بروائع الزمن الجميل


أحيا أولى فقرات الحفل الشقيقتان التوأم مريم وسارة المهندس بآداء مبهج لأغنية "ألو ألو إحنا هنا" الشهيرة للفنانتين شادية وفاتن حمامة بفيلم "موعد مع الحياة" عام 1953 والتي تفاعل معها جمهور الحفل.

95bcc4b0ae.jpg
a59a44ad6b.jpg
6acce3ca83.jpg
cb27648752.jpg
9443444771.jpg
c7e7d98279.jpg


وتصاعدت الحالة الطربية مع الفنانة هبة سليمان التي قدمت "نسم علينا الهوا" لفيروز و"اخد حبيبي" لفايزة أحمد، ونالت المطربة مي حمدي المزيد من هتافات الاعجاب عندما قدمت اغنيتي " آه لو قابلتك"، "في يوم وليلة" لوردة.

كما قدم المطرب محمود أنيس آداء رائع لاغنية "قارئة الفنجان" للعندليب عبد الحليم حافظ، وتألقت آية سلطان بأغنية "روحي وروحك حبايب" لوردة و"مدام تحب بتنكر ليه" لاسمهان.

9b3ee52d79.jpg
4cec1ba2f9.jpg
f608efda5c.jpg
af6aaa767e.jpg
7568616379.jpg
263d507d5e.jpg

واستمتع الجمهور بآداء محمد ابو هميلة ل "ليالي الحلمية" لمحمد الحلو و"لما الشتا" وعنوان بيتنا" لعلي الحجار.

كما اشعلت حنان الخولي الحفل بآداء طربي مميز  بأغنية "فكروني" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكان مسك الختام مع المطرب ياسر العشري الذي تألق بأغنية "طاير يا هوي" لمحمد رشدي وأغنيته الخاصة "عارف تنساني".

7c1e122d96.jpg
39ac7b0c9a.jpg
8833b83526.jpg
0787293c94.jpg

ختام الحفلة 

وفي ختام الحفل حرص الجمهور على تحية فرقة" نجوم مصرية" بعاصفة من التصفيق الحار بقيادة المايسترو مصطفى مهدي خميس تحت إشراف أسماء الخولي مديرة الفرقة.


فرقة "نجوم مصرية" أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم عددا من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا في دار الأوبرا، وقصر المانسترلي، وقصر الأمير بشتاك، وغيرها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

