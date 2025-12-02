نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يكشف البوستر الرسمي لـ فيلم “طلقني” قبل طرحه في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر النجم كريم محمود عبد العزيز البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “طلقني” عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع إنستجرام، في خطوة ترويجية قبل إطلاق الفيلم بدور العرض، وظهر كريم في البوستر بجانب النجمة دينا الشربيني ممسِكًا بقسيمة الطلاق، في لقطة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

كريم محمود عبد العزيز يكشف البوستر الرسمي لـ فيلم “طلقني” قبل طرحه في السينمات

وأعلنت الجهة المنتجة أن الفيلم سيُطرح رسميًا في السينمات يوم 24 ديسمبر، بالتزامن مع بدء الحملة الدعائية التي انطلقت بالكشف البوستر الذي انتشر سريعًا على وسائل التواصل.

فكرة الفيلم

يجمع فيلم “طلقني” بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في بطولة مشتركة، ضمن عمل ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويرصد بشكل ساخر ما يحدث في العلاقات الزوجية بعد الطلاق، وكيف تتحول المشكلات اليومية لمواقف تجمع بين الضحك والمشاعر الإنسانية.

أحداث “طلقني”

تدور الأحداث حول زوجين ينفصلان بعد سلسلة خلافات، قبل أن يواجه الزوج أزمة مالية تضطره للعودة والاعتماد على طليقته، ما يخلق حالة من المفارقات غير المتوقعة، ويسلط الضوء على ضغوط المجتمع ونظرته للعلاقة بين الطليقين بعد الانفصال.

أبطال وصُناع فيلم “طلقني”

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب بطليه:

حاتم صلاح، محمود حافظ، ياسمين رحمي، دنيا سامي، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، فيما بدأت شركة الإنتاج حملة الترويج استعدادًا لطرحه في موسم نهاية العام.