هدى الاتربي تنضم لبطولة “مناعة” مع هند صبري… وتواصل نشاطها بين الدراما والسينما

انضمت الفنانة هدى الاتربي إلى فريق عمل مسلسل “مناعة” الذي تخوض بطولته النجمة هند صبري، والمقرر عرضه في سباق رمضان 2026 ضمن أعمال الـ15 حلقة.



المسلسل من قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج المتحدة ستوديوز، ويشارك في بطولته النجم خالد سليم.

هدى الاتربي في “كلهم بيحبوا مودي”

وتوشك هدى الاتربي على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بطولة ياسر جلال، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل أيضًا.



ويشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، أيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

“101 مطافي”… أول بطولة سينمائية

وعلى صعيد السينما، تستعد هدى الاتربي لخوض أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “101 مطافي” الذي تشارك فيه إلى جانب محمد عبد الرحمن (توتا) وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

تنتظر عرض “بيج رامي”

كما تترقب هدى الاتربي طرح فيلم “بيج رامي” للنجم رامز جلال، بعد الانتهاء من تصويره في يوليو الماضي.

وتجسد هدى خلال الأحداث شخصية زوجة الفنان محمود حافظ، بينما تربطها علاقة صداقة مع شخصية محمد عبد الرحمن “توتا” وزوجته التي تقدمها نسرين أمين.



الفيلم يشارك في بطولته رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الاتربي، وهو من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي على طريقة أفلام رامز المعروفة.