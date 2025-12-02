نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “ولنا في الخيال… حب؟” يواصل صدارته في شباك التذاكر متخطيًا الـ 14 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم “ولنا في الخيال… حب؟” للنجم أحمد السعدني قفزة جديدة في إيرادات شباك التذاكر، بعدما سجّل أمس الأحد مليونًا و255 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ بدء عرضه بدور السينما إلى أكثر من 14 مليون جنيه، مواصلًا تقدمه بين الأفلام المعروضة حاليًا.

قصة الفيلم

يخوض الفيلم أولى التجارب الروائية الطويلة للمخرجة سارة رزيق، التي تقدّم رؤية حساسة وعميقة عن تعقيدات العلاقات الإنسانية.

وتدور الأحداث حول أستاذ جامعي انطوائي يعيش تحت وطأة تجربة شخصية قاسية تدفعه للعزلة ورفض أي ارتباط، قبل أن تدخل حياته طالبة جامعية تُربكه مشاعرها وتفتح بابًا لأسئلة مؤلمة حول معنى الحب وتوقيتاته، وما إذا كان الفقد قادرًا على خلق مساحة جديدة للحياة.

أبطال العمل

يشارك في البطولة:

• أحمد السعدني

• مايان السيد

• عمر رزيق

إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم سيف حميدة وفريدة رجب.

الفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقى التصويرية خالد حماد.

العرض العالمي الأول

وانطلق الفيلم لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي، حيث عُرض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وشهد حضورًا كبيرًا من صناع الفيلم وعدد من نجوم المهرجان.