نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يمثل أمام محكمة فرنسية على خلفية قضية اغتصاب في 2018.. والحكم الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مثل الفنان المغربي سعد لمجرد، أمس الاثنين، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى صيف عام 2018، بعد أن اتُّهم بالاعتداء الجنسي على نادلة داخل فندق في سان تروبيه، وهي التهمة التي نفى صحتها.

وكانت المحاكمة قد انطلقت عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما من المقرر صدور الحكم الخميس المقبل.

وحضر لمجرد (40 عامًا) الجلسات وهو طليق، بعد سلسلة من القضايا السابقة المتعلقة باتهامات اعتداءات جنسية أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة.

خلف أبواب مغلقة

وذكر محامي المدعية دومينيك لاردان أن موكلته طلبت عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، مؤكدًا أنها «كانت تنتظر بثقة الاعتراف بأنها ضحية»، حسب «فرانس برس».

وكانت لاردان تعمل نادلة في سان تروبيه في آب (أغسطس) 2018 عندما التقت لمجرد.

وجاءت هذه المحاكمة لتضاف إلى سجل قضائي مثير للجدل للفنان، الذي سبق أن وُجهت إليه اتهامات مماثلة في المغرب عام 2015، وفي الولايات المتحدة عام 2010.

وفي فرنسا، صدر بحقه حكم بالسجن ست سنوات عام 2023 بعد إدانته باغتصاب شابة في فندق بباريس عام 2016، وهي القضية التي ما زال يستأنف الحكم الصادر فيها.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته الاستئنافية في يونيو الماضي بالقرب من باريس، إلا أنها تأجلت.

كما يُنتظر أن تُحاكم لاحقًا الشابة التي اتهمته في قضية 2016، إلى جانب أربع أخريات، بتهمة محاولة الابتزاز، بزعم مطالبتهن إياه بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى.