أول تعليق لماريتا الحلاني بعد الطلاق يُشعل السوشيال ميديا… وظهورها يتصدر التريند في دقائق

أحمد جودة - القاهرة -

عادت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني لتتصدر تريند جوجل بقوة، بعدما خرجت لأول مرة بتعليق مباشر حول طلاقها من مدير الإنتاج كميل أبي خليل، في خطوة أنهت حالة الجدل التي رافقت انفصالهما منذ أشهر طويلة. فرغم أن الثنائي كان قد أنهى زواجه بهدوء منذ فترة، فإن ماريتا اختارت أن تلتزم الصمت حتى يتجاوز الطرفان المرحلة العاطفية بهدوء، قبل أن تتحدث أخيرًا وتكشف ما لم تقله سابقًا.

وفي أول تصريح واضح لها، أكدت ماريتا أنها فضّلت الصمت طوال الفترة الماضية احترامًا لخصوصيتها وللعلاقة التي جمعتها بزوجها السابق، لكنها قررت الآن أن ترد على موجة التكهنات المتزايدة. وقالت إن «الانفصال كان قرارًا مشتركًا ومسؤولًا»، وإنها اختارت راحتها النفسية قبل أي شيء، موضحة أن استمرار الزواج رغم الخلافات كان سيؤذي الطرفين أكثر مما يفيدهما.

وبنبرة صريحة غير معتادة، أضافت أنها «كانت تتظاهر بالقوة» كي لا تتحول أزمتها الشخصية إلى مادة للتجريح أو التفسير الخاطئ على مواقع التواصل، مؤكدة أنها بدأت صفحة جديدة في حياتها، وأن تركيزها الآن منصب بالكامل على أعمالها الفنية المقبلة.

تعليق ماريتا الأول أحدث تفاعلًا ضخمًا على السوشيال ميديا، حيث انتشر على نطاق واسع وتصدّر منصات البحث خلال دقائق فقط، خصوصًا أن الجمهور كان ينتظر توضيحًا منها بعد صمت دام طويلًا، وسط تساؤلات استمرت منذ بدء الخلاف بين الزوجين وصولًا إلى إعلان الطلاق.

ورغم الضجة الكبيرة، حافظت ماريتا على أسلوب هادئ ورزين، مؤكدة أن الاحترام المتبادل هو ما جمعها بكميل حتى اللحظة الأخيرة، وأنها تتمنى له التوفيق في حياته المقبلة. هذا الظهور العاطفي الهادئ اعتبره كثيرون دليلاً على نضجها ووعيها، ليصبح حديث الجمهور والوسط الفني، وليعيد اسمها مجددًا لصدارة التريند بطريقة لافتة ومؤثرة.