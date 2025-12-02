نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا وتتصدّر تريند جوجل بعد كشفها سرّ الغياب عن دراما رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدّرت الفنانة المصرية هنا الزاهد تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في لقاء تليفزيوني كشفت خلاله ولأول مرة الأسباب الكاملة وراء غيابها عن موسم دراما رمضان 2026، وهو القرار الذي أثار تساؤلات كثيرة بين الجمهور، خاصة بعد نجاح آخر أعمالها.

وأكدت هنا الزاهد أن غيابها هذا العام لم يكن بسبب أي خلافات أو ظروف شخصية، بل جاء نتيجة حرصها على اختيار أعمال قوية تليق بما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لا ترغب في تقديم أي عمل لا يضيف إلى مشوارها الفني.

وقالت الزاهد خلال حديثها إنها قدمت هذا العام مسلسل «إقامة جبرية» الذي وصفته بالعمل القوي والمؤثر، مشيرة إلى أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور جعلتها تشعر بمسؤولية أكبر في اختيار ما سيقدَّم لاحقًا. وأضافت: «الناس اتخضت من التمثيل والقصة، فمينفعش أقدم حاجة في رمضان تكون أقل من المستوى ده».

وأوضحت أنها خلال الفترة الماضية تلقت عدداً من السيناريوهات، لكنها لم تجد من بينها ما يناسب تطلعاتها أو يقدّم لها جديدًا، قائلة: «الورق اللي كان بيجيلي مكنش عاجبني، وأنا عاوزة أقدم حاجة مختلفة وجديدة وأخضّ الناس تاني».

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحاتها، وتصدّر اسم هنا الزاهد قوائم البحث على جوجل، حيث أشاد الكثيرون بتمسّكها بجودة الأعمال وحرصها على الانتقاء بدقة، معتبرين أن هذا القرار يعكس نضجًا فنّيًا ورغبة في الحفاظ على مكانتها عند المشاهدين.

ويترقّب الجمهور ما ستعلن عنه الفنانة خلال الفترة المقبلة، سواء من أعمال درامية أو سينمائية جديدة، وسط حالة من الدعم الكبير لقرارها بعدم الظهور في رمضان إلا بعمل يليق باسمها ومسيرتها.