نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يتصدر تريند جوجل بعد فيديو عفوي مع حفيدة أصالة داخل عيادة شام الذهبي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل والاهتمام، بعدما تصدّر النجم الكبير كريم عبد العزيز تريند جوجل، إثر انتشار فيديو عفوي جمعه بالطفلة جيلان، ابنة شام الذهبي وحفيدة النجمة أصالة، خلال زيارة ودّية أجراها لعيادة الذهبي التجميلية في القاهرة برفقة زوجته، في لقاء ساده الودّ واللطافة وخفّة الظل التي يتميز بها الفنان المحبوب.

وخلال الزيارة، خطف كريم الأنظار بتعامله الراقي والإنساني مع الطفلة الصغيرة، حيث ظهرت جيلان وهي تتبادل معه الحديث ببراءة، قبل أن يقوم بتقبيل يدها في لقطة أثارت موجة واسعة من الإعجاب. المشهد الذي لم تتعدَّ مدته ثوانٍ معدودة، تحوّل خلال ساعات إلى تريند، بعدما تداوله الجمهور بكثافة مشيدين بتواضع النجم المصري وروحه المرحة.

شام الذهبي تشعل السوشيال ميديا بالفيديو

قامت شام الذهبي بنشر الفيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، كما شاركت مجموعة صور جمعتها بكريم عبد العزيز وزوجته خلال الزيارة، ووجّهت له رسالة تقدير جاء فيها:

"بقدومك أسعدت كل فرد فينا.. وكل من علم بزيارتك تمنّى لو كان موجوداً، الفنان الكبير كريم عبد العزيز، نتمنى رؤيتك دائماً بأفضل حال."

انتشرت هذه الكلمات سريعًا بين المتابعين، الذين اعتبروا ظهور كريم داخل العيادة مفاجأة جميلة، خاصة أنه نادرًا ما يظهر في مناسبات اجتماعية بعيدة عن العمل الفني. كما أعاد كثيرون تداول الصور والفيديو مع تعليقات تشيد بلطفه وتلقائيته.

يُذكر أن شام الذهبي رزقت بمولودتها الأولى جيلان في ديسمبر 2023 من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بعد قصة حب استمرت لسنوات، وتكللت بزواج احتفل به النجوم مثل إليسا وتامر حسني وبسمة بوسيل والإعلامية رضوى الشربيني.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما

على الجانب الفني، ما زال فيلم "المشروع X" الذي قدّمه كريم عبد العزيز في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 يحقق صدًى واسعًا، بعدما نجح في تصدر شباك التذاكر وتحقيق إيرادات تخطت 140 مليون جنيه، ليصبح واحدًا من أبرز أفلام الموسم.

الفيلم شاركت في بطولته ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وضمّ عدداً من ضيوف الشرف بينهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وأمير كرارة، وهو من إخراج وتأليف بيتر ميمي، بمشاركة في الكتابة من أحمد حسني.

قصة فيلم "المشروع X"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يعيش اضطرابات نفسية حادّة، ويقوده القدر لاكتشاف أسرار أثرية خطيرة مرتبطة بالحضارة القديمة، تمتلك القدرة على تغيير مستقبل الطاقة في العالم بأكمله.

هذا الاكتشاف يضعه في مواجهة مع منظمة دولية غامضة تسعى بكل قوة لمنعه من كشف تلك الحقائق للعلن، ليجد نفسه داخل دوامة مطاردات وصراع شرس بين العلم والسلطة، وبين الحقيقة والرغبة في دفنها.

ومع تصاعد الأحداث، يبقى السؤال: هل ينجح يوسف الجمال في كشف سرّ المشروع X؟ أم تنتصر القوى التي تسعى لإبقائه مدفونًا إلى الأبد؟

بهذه التفاصيل الفنية واللحظات الإنسانية العفوية، يجد كريم عبد العزيز نفسه مجددًا في صدارة الاهتمام الجماهيري، مؤكدًا حضوره كأحد أبرز نجوم مصر والوطن العربي على الشاشة وخارجها.