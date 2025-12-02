نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... سامح حسين يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الإيجابي والتفاعل الكبير بعد تصدر الفنان سامح حسين قائمة التريند، وذلك عقب الإعلان عن خطوة جديدة ومفاجِئة في مشواره الفني، حيث أكد د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن النجم الكوميدي المحبوب سينضم إلى الجامعة ليقدّم مادة دراسية للطلاب خلال الفترة المقبلة، دون الإفصاح عن طبيعة المادة، ما زاد من فضول الجمهور والطلاب على حد سواء. وخلال الندوة التي احتفت فيها الجامعة بتكريم سامح حسين وسط حضور لافت من شباب الجامعة، أشار رئيس الجامعة إلى أن اختيار سامح جاء لأسلوبه المختلف وقربه من الناس، معتبرًا أن وجوده وسط الطلاب إضافة حقيقية للحياة الجامعية.

وفي سياق آخر، ما زال صدى نجاح برنامج «قطايف» الذي قدمه سامح حسين في رمضان 2025 مستمرًا حتى اليوم، إذ عبّر سامح عن امتنانه الكبير لهذا العمل الذي وصفه بأنه «أكثر لحظات السنة تميزًا»، مؤكدًا أن الحب والدعم الذي تلقاه من الجمهور كان أكبر دافع له للاستمرار، وكشف أيضًا عن وجود جزء ثانٍ من البرنامج يتم التحضير له، ليكمل المسيرة التي حققت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.

وعلى الجانب السينمائي، يواصل سامح حسين تصوير فيلمه الجديد «تحت الطلب»، والذي يعود فيه إلى الكوميديا الاجتماعية ولكن برؤية فلسفية جديدة، حيث يناقش الفيلم مفهوم الحياة والموت بشكل مبتكر من خلال تجسيدهما ككيانين لهما طابع إنساني. ويشارك في العمل نخبة من النجوم، من بينهم نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، وإبرام سميرو، والعمل من تأليف زوجته وسام حامد وإخراج هاني حمدي، في ثاني تعاون يجمعه بزوجته بعد فيلم «عيش حياتك».

أما فيلم «استنساخ»، وهو آخر أعماله المطروحة في السينمات مؤخرًا، فقد توقف عرضه بعد فترة قصيرة بسبب ضعف الإقبال، رغم الفكرة المختلفة التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع، وشاركت في بطولته الفنانة هبة مجدي.

وبين التحضير للمناهج الجامعية، ونجاح برنامجه الجماهيري، واستكمال تصوير أعماله الجديدة، يعيش سامح حسين واحدة من أكثر الفترات نشاطًا وتألقًا في مسيرته، وهو ما جعله يتصدر التريند ويكون محط حديث الجمهور.