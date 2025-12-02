نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «يوسف الشريف يعود للمنافسة… ومحمود عبد التواب يرفع وتيرة تصوير فنّ الحرب استعدادًا لاكتساح دراما رمضان 2026» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل المخرج محمود عبد التواب العمل بوتيرة مكثفة داخل الديكور الرئيسي لمسلسل «فنّ الحرب» الذي يشهد عودة النجم يوسف الشريف إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ما يقرب من خمس سنوات، حيث كان آخر ظهور له في موسم رمضان 2021. ويأتي المسلسل الجديد كواحد من أبرز الأعمال المرتقبة ضمن خريطة دراما رمضان 2026، وسط توقعات بأن يحظى بنجاح واسع بالنظر إلى تركيبة فريق العمل والقيمة الفنية المنتظرة منه.

المسلسل، الذي يكتبه عمرو سمير عاطف ويُنتجه تامر مرتضى عبر شركة «أروما ستديوز»، يُعتبر إضافة جديدة للتعاون القوي الذي جمع عاطف والشريف في أكثر من عمل حققوا من خلاله حضورًا جماهيريًا لافتًا، مثل «رقم مجهول» عام 2012، و«الصياد» في 2014، و«لعبة إبليس» في 2015، و«كفر دلهاب» في 2017، ثم «بني آدم» في 2018، قبل أن يُسدل الستار على آخر شراكاتهم بمسلسل «النهاية» في 2020.

ويضم فنّ الحرب مجموعة من الأسماء البارزة التي تمنح العمل ثِقَلًا دراميًا كبيرًا، من بينها ريم مصطفى، وشيري عادل، وإسلام إبراهيم، ودنيا سامي، إلى جانب عناصر أخرى يراهن عليها صُنّاع المسلسل لإحداث نقلة مهمة في السوق الدرامي خلال الموسم المقبل.

وكان آخر ظهور ليوسف الشريف في موسم رمضان قد جاء عبر مسلسل «كوفيد 25» عام 2021، والذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وراندا البحيري، وميرنا نور الدين، وإدوارد، وآخرون، وهو العمل الذي حمل توقيع المؤلفة إنجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال.

ومع إطلاق تصوير «فنّ الحرب» رسميًا، يعود يوسف الشريف إلى دائرة الضوء وسط حالة من الترقب الجماهيري الكبير، بينما يستعد المخرج محمود عبد التواب لقيادة واحد من أبرز الأعمال التي يُنتظر أن تترك بصمتها في موسم رمضان 2026، خاصة مع الزخم المصاحب لانطلاقه والتوقعات العالية التي تحيط به منذ الإعلان عنه.