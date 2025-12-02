نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكارليت جوهانسون تكسر الصمت مجددًا: دعم ثابت لوودي آلن رغم العواصف والاتهامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة جديدة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، عادت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون للتأكيد على موقفها الداعم للمخرج الأمريكي الشهير وودي آلن، وذلك خلال مقابلة حديثة أجرتها مع صحيفة بريطانية، حيث تحدثت بصراحة عن قناعاتها الشخصية وأسباب تمسكها بمساندته رغم الاتهامات الجنسية التي لاحقته لسنوات.

وأوضحت جوهانسون، صاحبة الـ41 عامًا، أن موقفها ينبع من إحساس عميق بالولاء وتربية راسخة تشجع على الثبات على المبدأ. وقالت إن والدتها غرست فيها قيمة النزاهة والتمسك بالقيم التي تؤمن بها، مضيفة: "لا يمكنك توقع تأثير كل حدث على حياتك، لكني تعلمت أن أظل صادقة مع نفسي مهما كان الثمن."

كما أشارت إلى أنها أدركت بمرور الزمن أن هناك لحظات لا يكون من الملائم فيها التعليق أو اتخاذ موقف علني، قائلة: "ليس المقصود الصمت، بل اختيار الوقت الصحيح للكلام."

هذا الوعي كما تصفه، جاء نتيجة خبرة عمرها ومسيرتها الطويلة في هوليوود.

تأثير وودي آلن على مسيرتها الفنية

وتحدثت جوهانسون عن العلاقة المهنية والشخصية التي تجمعها بوودي آلن، مؤكدة أن دفاعها عنه لم يكن بلا ثمن، وأنه ترك انعكاسًا واضحًا على مشوارها خلال السنوات الماضية. وذكرت أن تعاونها معه كان جزءًا مهمًا من مسيرتها، وأنها لا تزال تؤمن ببراءته، مستعيدة تصريحات سابقة لها عام 2019 حين قالت: "أحب وودي وأصدقه، وسأعمل معه في أي وقت."

وأضافت أنها التقت به مرارًا لمناقشة ما يتعرض له، وأن الحوار بينهما كان دائمًا شفافًا وصريحًا، مؤكدة أنه يصر على نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، وأنها شخصيًا لم ترَ ما يجعلها تشكك في روايته.

وبينما تستمر هذه القضية في إثارة الجدل داخل صناعة السينما، يبدو أن سكارليت جوهانسون لا تزال ثابتة على موقفها، متمسكة بما تصفه بـ "قناعة شخصية لا تتغير" رغم الضغوط والانتقادات.