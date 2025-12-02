“Zootopia 2 يحطم حاجز النصف مليار دولار ويشعل سباق الإيرادات عالميًا”



واصل فيلم Zootopia 2 مفاجآته في شباك التذاكر العالمي، بعدما اقترب بقوة من دخول قائمة أعلى أفلام الرسوم المتحركة تحقيقًا للإيرادات في السنوات الأخيرة، حيث سجل مجموعًا ضخمًا بلغ 556 مليونًا و400 ألف دولار منذ انطلاق عرضه العالمي يوم 26 نوفمبر الماضي، ليؤكد النجاح الجارف الذي يحظى به الجزء الجديد.

وانقسمت حصيلة الإيرادات بين 156 مليون دولار داخل دور العرض الأمريكية، بينما جاء النصيب الأكبر من الأسواق الدولية بإجمالي 400 مليون و400 ألف دولار، ما يعكس الشعبية الكاسحة التي يحظى بها عالم زوتوبيا لدى الجمهور حول العالم.

قصة Zootopia 2.. مغامرة جديدة تهدد توازن المدينة

يعود الفيلم لاستكمال أحداث الجزء الأول مباشرة، حيث نرى الشرطية الذكية جودي هوبز وشريكها الثعلب نيك وايلد في مهمة جديدة تهز استقرار زوتوبيا، بعد ظهور شخصية غريبة وغير مألوفة: الأفعى الودودة غاري دي سنيك. ورغم مظهره اللطيف، فإن دخوله المفاجئ إلى المدينة – كأول أفعى تظهر منذ أكثر من مئة عام – يشعل سلسلة من الأحداث التي تكشف أسرارًا غامضة مرتبطة بعائلة لينكسلي الثرية، ما يدفع الثنائي إلى مواجهة مؤامرة تهدد مستقبل الجميع.

تفاصيل الإنتاج.. عالم أكثر اتساعًا وإبهارًا

يقود العمل المخرجان المميزان جاريد بوش وبايرون هاورد، اللذان يعودان بمستوى بصري مذهل يوسع خريطة زوتوبيا من أحيائها الصاخبة إلى أروقتها الفاخرة، مرورًا بالاحتفال الأسطوري المعروف بـ“الزوتينينيال” الذي يمثل قلب الأحداث. ويواصل الفيلم المزج بين الكوميديا، والمواقف المؤثرة، والتقنيات البصرية المتطورة، مقدّمًا تجربة تفوق ما جاء في الجزء الأول.

ويعود النجمان جينيفر جودوين وجيسون بيتمان لتقديم الأصوات المحبوبة لجودي ونيك، مع انضمام مجموعة مميزة من الأصوات الجديدة مثل فورتشن فيمستر وآندي سامبرغ وكوينتا برونسون، بالإضافة إلى عودة النجمة شاكيرا لإحياء دورها الشهير.

إنجاز بصري وتقني ضخم

يضم الفيلم أكثر من 170 شخصية من 67 نوعًا مختلفًا، إلى جانب مشاهد مطاردة ومؤثرات بصرية تُعد من أضخم ما أنتجته ديزني مؤخرًا. ويبرز من بينها تصميم شخصية “غاري دي سنيك” التي استغرق إعدادها آلاف التفاصيل الدقيقة، بما فيها أكثر من 3000 قشرة صُممت بعناية لتظهر الشخصية بصورة واقعية ومبهرة.

ويغوص الفيلم في رسائل عميقة حول الثقة، وتقبّل الآخر، والشراكات غير المتوقعة التي تثبت أن القوة الحقيقية تكمن في اختلافاتنا. ومع كل تلك العناصر، يواصل Zootopia 2 جذب ملايين المشاهدين، مؤكدًا مكانته كواحد من أنجح أفلام 2025.