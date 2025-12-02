ماجد المصري يشعل رمضان 2026 بمسلسله الجديد "الراعي" وبداية تصويره غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم الكبير ماجد المصري لفرض حضوره القوي في موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد بعنوان "الراعي"، الذي يجمع بين التشويق والإثارة والدراما الاجتماعية، من تأليف وإنتاج ريمون مقار وإخراج محمود كامل. ومن المقرر أن يبدأ ماجد تصوير أول مشاهده غدًا، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أعمدة الدراما المصرية التي لا تغيب عن الساحة.

ويشارك في العمل مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم أمل بشوشة، فادية عبد الغني، وإيناس كامل، في حين تواصل الشركة المنتجة استكمال باقي الأبطال استعدادًا للانطلاق الرسمي للتصوير.

ويأتي هذا المسلسل ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرة ماجد المصري المليئة بالنجاحات، بعد أن أثبت قدرته على خطف الأنظار في رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش"، حيث أثبت مرة أخرى أنه فنان قادر على تقديم أعمال قوية ومؤثرة تمس قلب المشاهد.

وعلى صعيد السينما، يواصل ماجد المصري عروض فيلمه الحالي "السلم والثعبان"، ليضيف إلى رصيده من الأعمال الناجحة ويؤكد جدارته واستمراريته كأحد أبرز نجوم الجيل الذهبي في مصر.

