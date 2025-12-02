محمد عاطف يحتفل بالنجاح الكاسح لـ«فين حكاوينا» بعد تصدّرها التريند خلال ساعات

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء مليئة بالبهجة والفخر، احتفل الشاعر محمد عاطف بالإنجاز الكبير الذي حققته أغنية «فين حكاوينا» للمطرب رامي جمال، بعدما تصدرت قوائم التريند في مصر والسعودية خلال أول أربع ساعات فقط من طرحها، محققة انتشارًا واسعًا بين الجمهور ومؤكدة نجاح عمل غنائي صُنع بحب واجتهاد.

وأعرب عاطف عن سعادته البالغة بتفاعل الجمهور السريع مع الأغنية، مؤكدًا أن ما حدث يفوق توقعاته، خاصة وأن العمل صعد إلى تريند رقم 1 على اليوتيوب في مصر – “جنرال يوتيوب”، كما حلّ في المركز 30 بقائمة التريند الموسيقي، بالإضافة إلى ظهوره في تريند 10 بالسعودية، ما يعكس قوة انتشار الأغنية في العالم العربي خلال وقت قياسي.

وأكد الشاعر محمد عاطف أن هذا النجاح هو نتاج تعاون حقيقي بين فريق عمل متكامل، مشيرًا إلى أن الأغنية خرجت بشكل مميز بفضل جهد كل صانع شارك فيها، موجهًا رسالة تقدير قائلًا: «شكرًا لكل صنّاع الألبوم، وشكرًا لكل فريق العمل، وشكرًا لأصحاب الذوق الجميل اللي دعمونا وسمعونا واحتفلوا بالأغنية معنا».

وأضاف عاطف أن النتائج المبكرة للأغنية تعكس توق الجمهور للأعمال الصادقة والقريبة من القلب، مشيرًا إلى أن التعاون مع النجم رامي جمال يحمل دائمًا حالة فنية خاصة، وهو ما ظهر بوضوح في ردود الأفعال، والتعليقات الإيجابية، وموجة المشاركة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الشاعر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه البدايات القوية تُبشّر بموسم فني استثنائي، متعهدًا بتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بالجمهور وتستمر في تصدر المشهد الفني.