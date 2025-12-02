بعد أزمته الصحية.. تامر حسني يعلن موعد العودة للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر حسني عن إحياءه أحدث حفلاته الغنائية، يوم 20 ديسمبر المقبل، وتعتبر هذه الحفل أولى حفلاته بعد أزمته الصحية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد حفل تامر حسني في قصر عابدين

ونشر "حسني" البوستر الدعائي للحفل وعلق: “حبايب قلبي، وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم الجمعة 20 ديسمبر”.

أزمة تامر حسني الصحية

وكان تامر حسني، قد أعلن مؤخرًا عن إجراؤه عملية جراحية لاستئصال جزء من الكلى، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك جمهوره بصورة له من المستشفى، معلقًا عليها: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية.. والحمد لله على كل حال.. شكرًا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي".