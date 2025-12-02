نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يكشف عن بوستر أحدث أعماله السينمائية "إن غاب القط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان آسر ياسين عن البوستر الرسمي أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "إن غاب القط"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر آسر ياسين البوستر، معلقًا: "فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقي علاقة توكسيك!... شوف هيطلع معاك إيه؟!.. إن غاب القُط، قريبًا بجميع دور العرض".



قصة فيلم «إن غاب القط»

وتدور أحداث فيلم «إن غاب القط» في إطار كوميدي اجتماعي حول واقعة سرقة لإحدى اللوحات الفنية الشهيرة، وما يتبعها من مواقف طريفة ومفارقات غير متوقعة.

أبطال فيلم «إن غاب القط»

ويضم العمل مجموعة مميزة من النجوم، منهم: آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، رحاب الجمل، وسامي مغاوري، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.