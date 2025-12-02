نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر خيرت يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عمر خيرت، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة "ON": "الحمدلله ربنا بيسهل كل شئ والوعكة كانت بسيطة، وبطمن جمهوري الحبيب، أنا اتضايقت عشان قلقتهم".

تفاصيل أزمة عمر خيرت الصحية



أُصيب الموسيقار الكبير عمر خيرت بدور برد شديد أدى إلى نقله للعناية المركزة، ما اضطره للاعتذار عن حضور حفلاته المقررة خلال الفترة الحالية. وأكد خيرت لجمهوره أن حالته مستقرة، وأن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة لاستعادة صحته وعافيته.

آخر حفلات عمر خيرت



وكان عمر خيرت قد أبهج جمهوره مؤخرًا بحفل انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط، حيث قدم 20 مقطوعة موسيقية من أشهر أعماله، من بينها "العرافة"، "العطور الساحرة"، "خلي بالك من عقلك"، و"أنا 100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات التي أحبها الجمهور عبر العقود.