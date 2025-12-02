نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يكشف عن سبب رفضه تقديم شخصية الراحل أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو سعد عن سبب رفضه لتقديم قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرًا أنه تم العرض عليه مرتين، لكنه رفض، وذلك خلال لقائه في برنامج على راديو إنرجي 92.1 مع الإعلامية منة عامر.

أبرز تصريحات عمرو سعد

وأضاف: "أتعرض عليّا الفيلم وكان أول مرة والفنان الكبير أحمد زكي مازال على قيد الحياة، المرة الثانية أنا رفضت خوض التجربة لأنني لم يكن لي بعد صورة ذهنية ثابتة عند الجمهور".

وعن قلة ظهوره الإعلامي، قال: "أخاف أن أتورط في انطباع عند الجمهور غير صحيح، ومؤخرًا اعتذرت عن عدد من التكريمات بسبب نفس الأمر".



وتطرق عمرو سعد عن مسلسله الأجهر، وقال: "المسلسل حقق نجاح جماهيري ولكن لم يحقق لي الطموح الكبير الذي كنت أريد تحقيقه".