محمود حجاج يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم "أوسكار عودة الماموث"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان الشاب محمود حجاج في فيلم "أوسكار عودة الماموث" الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، معبرًا عن سعادته بهذه التجربة.

وأوضح محمود حجاج في بيان صحفي له أن دوره في العمل يعتبر جديدًا عليه ومختلف عن الأعمال التي قدمها مسبقًا، إذ يجسد شخصية ضابط شرطة، مؤكدًا أن الدور يشكل فرصة مهمة لإبراز قدراته التمثيلية، متمنيًا أن تنال شخصية "غزولي" التي قدمها خلال الأحداث إعجاب الجمهور.

وأعرب عن استمتاعه بالعمل مع الفنانين محمود عبدالمغني وهنادي مهنا، وكذلك المخرج هشام الرشيدي الذي وصفه بأنه مخرج قادم بقوة لتميزه وإبداعه في الأعمال التي يقدمها، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت ممتعة.

فيلم "أوسكار عودة الماموث" من إخراج هشام الرشيدي، وفكرة كريم هشام وقصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، أحمد البايض، والطفلة ليا سويدان، وغيرهم من الفنانين.