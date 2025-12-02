نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير عبد القادر: ملتقى أولادنا الدولي يعزز دمج ذوي الهمم ويبرز مواهبهم الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم واستضاف الليثي في حلقة خاصة جدا الدكتورة سهير عيد القادر وهي اسم اصبح علامة مضيئة في سماء الانسانية في مصر وتتحدث عن تجربتها في دعم ذوي الهمم.

قالت الكاتبة والإعلامية د. سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، عن الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وإنه ا تدعم ذوي الهمم وتقف بجوارهم ولديها عدد من الأبناء منذ صغرهم وهم معاهم وتدعمهم واصبحوا أسرة واحدة، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مؤسسة " أولادنا " لرعايتهم.

كما تحدثت عن فعاليات الملتقى الدولي ‏التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي نظمته مؤسسة أولادنا برئاستها وحمل شعار لونها بالفرحة وبرزت خلالها الرسالة النبيلة الهادفة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال إلقاء الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية فى عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الاستثنائية وتسهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم.



وتضمن ورش تلوين وفنون تشكيلية ومسرح صغير وندوات وهناك تعلم مع عدد من المؤسسات لنقوم بتوعية الاولاد وضم الملتقي عدد من النجوم.

واشارت إلى ان "ملتقى أولادنا" أصبح منصة عالمية لصوت أصحاب الهمم، ويمزج بين الثقافة والفنون من خلال فعاليات متنوعة تهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم، وتشمل معارض فنية، وندوات حول التمكين والحماية (مثل ندوة "أطفالنا مسؤوليتنا" وندوة عن "تجارب فنية في تمكين ذوي القدرات الخاصة")، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية مثل ندوة عن "يوم المرأة الأفريقية" واجتماعات دولي وبحضور نجوم مثل لبلبة وصفاء ابو السعود والمطربة نادية مصطفي ورانيا فريد شوقي والفنان ميدو

ومنتدي بكره احلي شهد حضور المطربة غادة رجب والفنان طارق صبري

وللأسف هناك غياب لبعض الممثلين عن حضور الملتقي وانا حزينة بسبب هذا الأمر وانا اتمني حضورهم حتي يسعدوا الاولاد

كما تضمن الملتقي

• معرض "أولادنا" للفنون التشكيلية: يعرض أعمالًا فنية متميزة لأصحاب القدرات الخاصة.

الندوات وورش العمل



ندوة "أطفالنا مسؤوليتنا": تطلق حملة ضد الإساءة للأطفال وتناقش طرق حمايتهم من العنف والإهمال.



ندوة "تجارب فنية في تمكين ذوي القدرات الخاصة":يستضيف فنانين لمناقشة خبراتهم في دمج وتمكين ذوي الإعاقة.



ندوات عن دور المرأة: تسلط الضوء على دور المرأة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، بما في ذلك ندوات حول "يوم المرأة الأفريقية".