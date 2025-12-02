نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد سراج لأول مرة في الدراما التلفزيونية وذلك من خلال مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد سعدني ودينا الشربيني وإخراج مريم أبو عوف حيث يلعب محمد سراح دور مصطفي وهو من أصدقاء أحمد السعدني.



وقال محمد سراج في تصريحات صحفية إن المخرجة مريم أبو عوف اختارته للدور من خلال مسرحية حاجة تخوف للمخرج خالد جلال، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى له في مجال الدراما التلفزيونية بعدما شارك في فيلم تامر حسني البدلة.

محمد سراج من نجوم برنامج ستار اكاديمي وعمل كمذيع في سي بي سي وفي راديو هيتس وقدم عدد من الأغاني السنجل ولحن أغنية بحبك للنجم تامر حسني.



كما شارك محمد سراح في العديد العروض المسرحية مثل الشهرة والذي عرض في افتتاح مهرجان العلمين وانستونا مع دنيا سمير غانم والمجانين مع محمد هنيدي.