لأول مرة.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل انفصاله عن هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - في اعتراف جريء كشف الفنان أحمد فهمي كواليس صادمة عن الشهور الأخيرة قبل انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، موضحًا أنه اضطر لمغادرة منزل الزوجية لمدة ثمانية أشهر كاملة، بسبب احتدام الخلافات بينهما ووصول الوضع لمرحلة لم تعد تحتمل.

وقال فهمي خلال ظهوره في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج إن هنا أخبرته في تلك الفترة بأنها ترغب في التركيز التام على فيلمها الجديد، وأنها تفضّل البقاء في منزل والدتها، ما دفعه لاتخاذ قرار صعب بمغادرة المنزل لإعطائها مساحة من الهدوء والراحة.

وأضاف فهمي: «قعدت متنقل ما بين بيت والدتي وفندق لفترة طويلة… الوضع كان مرهق ومش مريح لحد فينا، لكني حاولت أسيب لها المساحة اللي محتاجاها».

وأكد أن هذا الموقف ورغم صعوبته، لم يجد التقدير المنتظر من هنا لاحقًا، موضحًا أن الحديث عن حياته الشخصية أمام الجمهور ليس من طباعه، وقال: «دي أول مرة أتكلم عن خصوصياتي… رغم إني اتجوزت قبل كده من منة حسين فهمي وشهد رمزي، ولسه علاقتي بيهم محترمة جدًا».

وأشار فهمي إلى أن قرار الانفصال لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد محاولات كثيرة للتهدئة وإعطاء العلاقة فرصًا إضافية، موضحًا أن الخلافات كانت تعود من حين لآخر، وأن بعض المقربين نصحوهما بفترات ابتعاد مؤقت على أمل تحسن الأمور. لكن كل الجهود في النهاية لم تمنع الوصول للحل النهائي… الانفصال.