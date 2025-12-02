نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لـ ألبوم رامى جمال الجديد "مطر ودموع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "مطر ودموع"، في عمل جديد يؤكد من خلاله حرصه المستمر على تقديم موسيقى متجددة تجمع بين الإحساس والأفكار غير التقليدية. الألبوم حقق انتشارًا واسعًا فور صدوره وتصدر قائمة الأكثر استماعًا، ليواصل جمال ترسيخ مكانته كأحد أبرز صناع الموسيقى في المنطقة.

الألبوم الجديد جاء ثمرة تعاون يجمع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، وقدم من خلاله جمال توليفة موسيقية تعتمد على المدرسة الدرامية التي اشتهر بها، مع الحفاظ على روح التجديد في اللحن والتوزيع.

ويضم "مطر ودموع" اثنتي عشرة أغنية متنوعة من حيث الفكرة واللون الموسيقي، من بينها "أنا عارف" من ألحان رامي جمال وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سيبوها تعيش" كلمات محمد غنيم وألحان فارس فهمي وتوزيع أمين نبيل، و"الناس كتير" كلمات أحمد المالكي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنية "فين حكاوينا" كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، و"ماليش غيرك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، و"حاولت أنساه" كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة، و"كاس الحظ" كلمات محمد فاروق وألحان رامي جمال.

ويتواصل التنوع في الأغاني من خلال "ودعتيني" كلمات أدهم معتز وألحان سامر أبو طالب، و"كده هاموت" كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، و"ياريت ما تجيش" كلمات محمد حمدي وألحان فارس فهمي، و"سلام" كلمات محمد أبو نعمة وألحان رامي جمال، و"قد الليالي" كلمات إبراهيم جاد وألحان تيام علي.

الألبوم يعكس بوضوح التطور الذي يقدمه رامي جمال في كل عمل جديد، من خلال موسيقى حديثة تحافظ في الوقت نفسه على الروح الشرقية التي تميّزه. كما يبرز الاختيارات الدقيقة في الكلمات والألحان، ما جعل "مطر ودموع" إضافة واضحة وقيمة للمشهد الموسيقي العربي.